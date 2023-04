Continuação de O Exorcista ganha título

O novo filme de O Exorcista finalmente ganhou um título oficial. Essa continuação é intitulada The Exorcist: Believer (O Exorcista: Crente/Fiel em tradução livre).

De acordo com Bloody Disgusting, a Universal anunciou na CinemaCon o título oficial, que segue a linha de Halloween e Pânico como sequência e reinicio da franquia de terror que começou com O Exorcista, do diretor William Friedkin, em 1973.

Essa revelação contraria a tendência de sequências tardias de filmes de terror clássicos, como os já citados Halloween e Pânico, que utilizam os títulos dos originais.

Linda Blair em O Exorcista

Sobre o novo filme de O Exorcista

Até o momento, não há maiores detalhes sobra a história do novo O Exorcista. O filme deve seguir a narrativa principal do primeiro longa-metragem lançado em 1973, onde uma criança é possuída por uma entidade demoníaca.

O reboot de O Exorcista terá direção de David Gordon Green, o mesmo diretor de Halloween de 2018 – o terror recebeu elogios por resgatar a franquia no cinema.

Linda Blair, que deu vida à demoníaca Regan MacNeil em O Exorcista, retornará para o papel nessa continuação do filme.

O Exorcista é um grande clássico do terror dos anos 1970. Após se tornar uma franquia, recebeu várias sequências, mas sem o mesmo impacto do original.

O reboot de O Exorcista chegará aos cinemas em 13 de outubro.

