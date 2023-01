Continuação de um dos mais aclamados filmes de terror da década chega à Netflix

Os assinantes podem comemorar: Um Lugar Silencioso 2 está prestes a estrear na Netflix! A continuação do aclamado Um Lugar Silencioso – um dos filmes de terror mais elogiados da década – tem tudo para conquistar o público brasileiro com sua trama sombria, chocante e repleta de reviravoltas do início ao fim.

A trama pós-apocalíptica de Um Lugar Silencioso chegou aos cinemas em 2018, com direção de John Krasinski (The Office). O longa é ambientado em um futuro não tão distante, no qual a humanidade é quase toda dizimada por monstros alienígenas de apurada audição.

Os monstros não enxergam, mas a falta de visão é compensada por uma audição incrível, capaz de captar até mesmo os sons mais baixos.

Um Lugar Silencioso 2, por sua vez, mostra nos primeiros dias do apocalipse, revelando como as criaturas chegaram à Terra e causaram caos em todo o mundo. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do longa na Netflix.

Conheça a história assustadora de Um Lugar Silencioso 2

A trama de Um Lugar Silencioso começa 1 ano antes dos eventos do primeiro filme. Em suas cenas de abertura, o longa foca na chegada dos monstros à Terra.

O filme, dessa forma, revela como a humanidade foi pega de surpresa pelo surgimento das criaturas, que emergem de uma espécie de asteroide e protagonizam cenas de extrema violência.

A partir daí, o longa retorna à trama original, mostrando o que aconteceu com Regan e Evelyn após o satisfatório – e agridoce – desfecho do primeiro filme.

“Obrigados a fugir de casa, os Abbott têm de enfrentar um mundo repleto de criaturas mortíferas atraídas pelo som — e de outras ameaças imprevisíveis”, afirma a sinopse oficial de Um Lugar Silencioso 2.

Lutando pela sobrevivência, as protagonistas Regan e Evelyn encontram Emmett, um amigo de Lee (o personagem de John Krasinski) que presenciou o massacre de sua família, e a partir daí, tornou-se um sobrevivente amargo e recluso.

Eventualmente, o trio embarca em uma viagem perigosa em busca de outros sobreviventes em uma comunidade isolada.

Elenco de Um Lugar Silencioso 2 tem astros de Peaky Blinders e O Diabo Veste Prada

O elenco de Um Lugar Silencioso 2 é liderado por Millicent Simmonds e Emily Blunt com as protagonistas Regan e Evelyn.

A franquia é um dos projetos mais famosos de Simmonds, que também é conhecida por atuar na série Andi Mack.

Já Emily Blunt é famosa por filmes como O Diabo Veste Prada, A Garota do Trem, No Limite do Amanhã e O Retorno de Mary Poppins.

Noah Jupe, de The Undoing, também retorna como Marcus Abbott, o irmão de Regan e filho de Evelyn e Lee.

Cillian Murphy, o Tommy Shelby de Peaky Blinders, completa o elenco principal de Um Lugar Silencioso 2 como Emmett.

O elenco de Um Lugar Silencioso 2 conta também com Scoot McNairy (Narcos: México), Djimon Hounsou (Guardiões da Galáxia) e Okieriete Onaodowan (Grey’s Anatomy).

Um Lugar Silencioso 2 estreia na Netflix nesta sexta-feira (13 de janeiro). Veja abaixo o trailer!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.