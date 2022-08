Coringa 2: Atriz comenta sobre filme ser um musical “catártico”

A estela de Coringa, Zazie Beetz, comentou que comenta sobre a sequência ser um musical “catártico”, e que faz sentido.

O sucesso da DC em 2019, que faturou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias, terá um segundo filme intitulado Joker: Folie à Deux.

Beetz, que interpretou a jovem Sophie Dumond, a paixão na mente de Arthur Fleck, disse não ter ficado surpresa com a nova abordagem criativa para o personagem (via ComicBook).

“Na verdade, acho que faz um sentido maravilhoso”, disse Beetz. “Eu não fiquei realmente surpreso com o fato de Todd sempre ter uma abordagem criativa para o personagem.”

Beetz revelou que ama musicais, e que será um bom experimento para o próprio personagem, pois ele é o Coringa, e faz sentido disso acontecer.

“Eu amo musicais, e penso neles como os personagens estão sentindo e experimentando tanto que eles só podem cantar e dançar sobre isso, seja em tristeza ou alegria. E eu posso realmente ver isso dentro de mim também, porque cantar e dançar é uma experiência bastante catártica para mim”, comentou a atriz.

“Posso ver Arthur, que está sentindo e experimentando tanto, dançando e cantando sobre isso. Ele é o Coringa, então acho que faz sentido para mim”, concluiu ela.

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar. As filmagens começarão em breve.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips. A produção terá o formato de um musical, mas ainda não se sabe como isto funcionará. Lady Gaga completa o elenco.

Os detalhes da história do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

