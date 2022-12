Coringa 2: Joaquin Phoenix retorna como Arthur em primeira imagem do filme

O filme Joker: Folie à Deux (Coringa 2) é um dos lançamentos mais aguardados da DC. Agora, finalmente podemos ter um primeiro vislumbre da produção da Warner Bros.

Reunindo novamente a estrela Joaquin Phoenix, que ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2020 por Coringa, Todd Phillips assina o roteiro e dirige o filme.

A atriz Lady Gaga, que vai interpretar a Arlequina, chegou a receber a benção de Margot Robbie, que vive a vilã no DCEU.

A foto revelada do longa-metragem foi divulgada pelo diretor Todd Philips em seu Instagram. Nela vemos o personagem de Joaquin Phoenix tendo a barba raspada.

Veja abaixo.

Um romance louco

Como na animação Batman: A Série Animada, quadrinhos e jogos, o romance entre Coringa e Arlequina sempre foi muito bem explorado.

A série animada Harley Quinn também faz o mesmo, porém mostra Arlequina pondo um fim no relacionamento tóxico e abusivo com o vilão.

No novo filme do vilão, que é confirmado para ser um musical, a história de origem aparentemente não será mudada. Harleen Quinzel vai se apaixonar por Arthur Fleck, seu paciente no Asilo Arkham (via CBR).

“A sequência musical segue Harlenn Quinzel, a psiquiatra do Asilo Arkham que se apaixona por seu paciente Arthur Fleck, também conhecido como Coringa”, diz a sinopse.

Como é contado em Batman: A Série Animada, primeira aparição de Arlequina, a dra. Harleen Quinzel era uma psiquiatra cuja vida mudou para sempre após trabalhar no Asilo Arkham.

Quinzel era fascinada pelos internos do Arkham, mas ela tinha um interesse particular pelo Coringa. O maior vilão do Batman se fez de vítima, se aproximando de Quinzel e e transformando por completa em sua aliada.

Ela não percebeu que estava sendo manipulada, e quando se deu conta, vestiu um traje vermelho e preto, e usou maquiagem para soltar o Coringa de sua cela.

Posteriormente, ambos foram uma dupla inseparável, mas Arlequina nunca era o foco do Coringa. Enquanto em vários momentos ele escapava, ela era presa pelo Batman.

Um pouco do relacionamento conturbado entre Coringa e Arlequina foi mostrado em Esquadrão Suicida, filme de 2016. Por sua vez, a personagem declarou separação do vilão em Aves de Rapina, e ainda apareceu em O Esquadrão Suicida.

Coringa 2 chega aos cinemas no dia 4 de outubro de 2024.

