Coringa 2: Margot Robbie se abre sobre Lady Gaga como Arlequina

O multiverso da DC está se abrindo com suas obras principais e filmes como Coringa e The Batman. Em Coringa 2 provavelmente teremos Lady Gaga interpretando Arlequina, e Margot Robbie, veterana no papel, comenta sobre a escolha.

Robbie interpreta a vilã nos dois filmes do Esquadrão Suicida, e em Aves de Rapina, que foi quase um filme solo da personagem. A atriz provavelmente ainda voltará a viver a Arlequina em projetos futuros, mas, se acontecer, ela deve ter que compartilhar o papel com Lady Gaga, que está confirmada na sequência de Coringa.

Gaga como Arlequina certamente é uma combinação curiosa e muito promissora, especialmente com informações recentes de que Coringa: Folie a Deux poderá ser contado pela perspectiva da personagem, e terá momentos musicais.

Em uma entrevista para à MTV News, Robbie expressou suas empolgação com a nova interpretação da vilã/anti-heroína:

“Fico tão feliz, porque eu disse desde o começo que tudo que eu quero para a Arlequina é que ela seja um desses personagens, como Macbeth ou Batman, que sempre passe de uma ótima atriz para outra ótima atriz[…] É uma honra ter construído uma fundação forte o suficiente para que a Arlequina possa ser um desses personagens que outros atores podem ter a chance de interpretar. E eu acho que ela fará algo incrível com isso.”

Margot Robbie vai continuar no papel?

Quando O Esquadrão Suicida estreou no ano passado, rumores disseram que Robbie faria uma pausa em sua interpretação como Arlequina.

A atriz confirmou que não é o caso, o próprio diretor James Gunn pareceu dar uma dica de que a atriz retornaria em algum de seus projetos de derivados na HBO Max.

A atriz revelou: “Não, eu tive descanso o suficiente. Eu estou pronta para faze ela de novo[…] Eu fiz Aves de Rapina, O Esquadrão Suicida um atrás do outro, então foi muita Arlequina em um ano, mas isso já faz um tempo. Eu estou sempre pronta para mais Arlequina!”

Tanto os trabalhos de Robbie como Arlequina, quando o primeiro filme do Coringa, estão disponíveis na HBO Max.

Coringa 2 vai para os cinemas dia 4 de outubro de 2024.

