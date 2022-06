Coringa 2 tem progresso e está perto de acontecer, diz site

Coringa 2 está cada vez mais próximo de acontecer!

Recentemente, vários portais dos Estados Unidos noticiaram que a Warner Bros. está tomando um grande passo para fazer a DC Films ter o seu próprio estilo de universo cinematográfico, ao estilo da Marvel, e até teve conversas com Kevin Feige sobre isso.

No entanto, enquanto esse novo formato não é oficializado, a DC continua com seus filmes independentes que têm dado muito certo nos cinemas, e acaba de acender a luz verde para a continuação de Coringa, com Arthur Phoenix de volta como Arthur Fleck.

O filme de 2019 foi muito elogiado em todo o mundo, com mais de US $ 1 bilhão de bilheterias e um Oscar de Melhor Ator a Phoenix. Todo esse sucesso levou o filme a ter uma sequência confirmada.

O desenvolvimento de Coringa 2 começou no final de 2019, com o diretor Todd Phillips e o co-roteirista Scott Silver em negociações para voltarem ao projeto, mas mais nada foi dito desde então.

Agora, de acordo com a Puck News, parece que Todd Phillips está “chegando bem perto de uma sequência de Coringa”, o que pode significar que o roteiro está quase completo, embora nada de oficial tenha sido dito.

A Warner Bros ainda não anunciou oficialmente Coringa 2, e tampouco há uma previsão de lançamento.

