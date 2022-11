Crepúsculo ainda é popular e especialista explica o porquê

A saga Crepúsculo, que adapta os livros escritos por Stephenie Meyer, possui diversos fãs pelo mundo. Os filmes estrelados por Robert Pattinson, Taylor Lautner e Kristen Stewart são um grande sucesso até hoje.

Com o lançamento do primeiro filme em 2008, os seguintes foram tão populares assim como o original, levando espectadores mais jovens ao cinema.

Continua depois da publicidade

No entanto, a franquia que conta com cinco filmes, ainda elevou o elenco a ganhar outros papéis importantes. Pattinson, por exemplo, é o Batman na DC, enquanto Stewart chegou a interpretar a princesa Diana no filme Spencer.

Além de tornar grande parte do elenco ainda mais conhecido, os filmes continuam sendo populares nos dias de hoje, e uma especialista explicou o motivo.

A saga é um fenômeno

Em um novo vídeo da Vanity Fair, a professora de literatura gótica, Dra. Laura Westengard, explica as razões pelas a saga ainda é um fenômeno mundial.

Westengard compara a representação de vampiros de Crepúsculo com o filme de 1931 de Tod Browning e Karl Freund, Drácula, bem como com Os Garotos Perdidos, de Joel Schumacher.

Ela descreve os Cullen como um cruzamento entre as melhores características dos dois grandes filmes do gênero.

“Crepúsculo é um fenômeno interessante. [Edward] não é escalado como um estranho sedutor que devemos evitar. Mas ele e sua família representam o que devemos aspirar”, disse ela. “Têm riqueza, têm carros, beleza perfeita, têm força. E talvez o mais importante, eles têm contenção. Porque eles são vampiros vegetarianos, e isso tocou um acorde. Eles se tornaram um fenômeno cultural.”

A especialista ainda comenta que os vampiros da saga se alinham com muitas representações apresentadas com o passar dos séculos.

Além disso, ela comenta que o status de poder, e como estes monstros se portam mesmo saindo em pela luz do dia.

“Os vampiros de Crepúsculo se alinham com muitas das representações que vimos ao longo dos séculos. De outras maneiras, eles divergem. Quando chegarmos a Crepúsculo, os vampiros tecnicamente podem sair ao sol. Não os enfraquece, mas os expõe por sua verdadeira natureza”, comentou a especialista.

“Sua pele de diamante, no entanto, combina com a mesma ideia de que eles representam o auge do status, a beleza. Eles se inspiram em Drácula”, fala Westengard. “A classe e a riqueza de Bela Lugosi junto com a cultura jovem chamativa de Os Garotos Perdidos, e criam esse novo monstro que todo mundo quer ser ou estar com ele. Eles são o auge das aspirações capitalistas do século 21.”

Os espectadores, apesar de concordarem com algumas críticas contra a saga, ficaram intrigados com os diversos personagens da família Cullen.

Mesmo que os filmes tenham recebido críticas mistas, a popularidade da franquia ainda é muito grande, e o romance gótico continua inspirando outros projetos afora.

Todos os filmes da Saga Crepúsculo estão disponíveis em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Globoplay.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.