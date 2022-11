Crepúsculo: Os Cullen têm reunião 14 anos depois; veja

A saga Crepúsculo, que adapta os livros escritos por Stephenie Meyer, possui diversos fãs pelo mundo. Os filmes estrelados por Robert Pattinson, Taylor Lautner e Kristen Stewart são um grande sucesso até hoje.

Com o lançamento do primeiro filme em 2008, os seguintes foram tão populares assim como o original, levando espectadores mais jovens ao cinema.

No entanto, a franquia que conta com cinco filmes, ainda elevou o elenco a ganhar outros papéis importantes.

Pattinson, por exemplo, é o Batman na DC, enquanto Stewart chegou a interpretar a princesa Diana no filme Spencer.

Além de tornar grande parte do elenco ainda mais conhecido, os filmes continuam sendo populares nos dias de hoje, como vimos com uma reunião de parte do elenco.

Reunião de Crepúsculo

Os atores da família Cullen de Crepúsculo se reuniram em uma nova imagem da Comic-Con Liverpool.

A foto inclui os intérpretes de Alice, Jasper e Emmett, respectivamente: Ashley Greene, Jackson Rathbone e Kellan Lutz.

Os atores também são acompanhados por Carlisle, de Peter Facinelli, o pai adotivo de Edward.

A saga Crepúsculo pode ser assistida na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.