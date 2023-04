Criador de Lost foi “convidado a sair” de filme de Star Wars

Damon Lindelof, um dos criadores de Lost e de The Leftovers, abriu o jogo sobre sua saída do filme de Star Wars, para o qual havia sido contratado para escrever. Ele disse ter sido “convidado a sair” do longa-metragem.

Lindelof e Justin Britt-Gibson foram previamente contratados para escrever um filme sem título de Star Wars a ser dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy.

Lindelof e Britt-Gibson já deixaram o projeto, com o criador de Peaky Blinders, Steven Knight, assumindo as funções de roteirista.

Em conversa com a Esquire, Lindelof jogou luz sobre as circunstâncias de sua partida.

“Eu estava em mais do que apenas conversas para me juntar ao universo de Star Wars”, disse Lindelof. “Eu entrei no universo de Star Wars e fui convidado a sair.”

Em uma entrevista anterior à Variety, Lindelof descreveu seu roteiro original como um “verdadeiro trabalho de amor” e garantiu que o filme planejado ainda seria feito, mas não com ele.

O último filme de Star Wars foi A Ascensão Skywalker (2019)

Filme sobre Rey ainda vai acontecer

A Disney e Lucasfilm pretendem lançar um filme sobre Rey Skywalker, de Star Wars, em 2025. A informação é do Hollywood Reporter.

O longa sobre a heroína vai se passar 15 anos depois de A Ascensão Skywalker e sua trama gira em torno de Rey formando uma nova Ordem Jedi.

A direção é de Sharmeen Obaid-Chinoy, de Ms. Marvel. Steven Knight, de Peaky Blinders e Spencer, escreve o roteiro.

Ainda segundo a publicação, em 2026, chegará aos cinemas um filme de Star Wars comandado pelo diretor Dave Filoni, que se passa durante a Nova República, mesma época de The Mandalorian, e vai conectar a série com outras atrações do Disney+, como O Livro de Boba Fett e a inédita Ahsoka.

Os dois projetos foram anunciados durante o Star Wars Day, que aconteceu no início do mês – veja aqui todas as novidades desta edição.

