Crossover de It: A Coisa com Guardiões da Galáxia vai te dar dó DESSE personagem

Um artista digital fez um crossover incrível entre It: A Coisa e os Guardiões da Galáxia, a famosa equipe dos filmes da Marvel dirigidos por James Gunn.

Pela primeira vez, os fãs podem imaginar como seria um encontro entre Pennywise, o palhaço assassino de It: A Coisa, e o Baby Groot, um personagem muito fofo do MCU.

O artista 83 Pixel Studios postou uma arte assustadora, mostrando os personagens se encontrando, em uma rua deserta e pouco iluminada (via ScreenRant).

A foto mostra Pennywise segurando um barquinho de papel, que seria de George, enquanto também segura um balão vermelho com a mão nas costas.

Ele se inclina ao Baby Groot, oferecendo o barquinho, e mostrando que o personagem da Marvel possa ser ingênuo a ponto de aceitar o presente.

Veja a imagem, abaixo.

Os próximos projetos envolvendo os personagens

Embora o crossover seja muito interessante, é quase impossível de acontecer neste momento, visto que os direitos dos personagens estejam em estúdios distintos.

Apesar disso, muito mais do Baby Groot e Pennywise pode ser visto nos próximos anos, com novos projetos chegando.

O personagem da Marvel estará em Guardiões da Galáxia 3, possivelmente marcando sua despedida, bem como o fim da equipe de heróis.

Já Pennywise deve ser o destaque de Welcome to Derry, a série prelúdio do primeiro filme de It: A Coisa, que contará a origem do terror do palhaço.

O projeto está em desenvolvimento na HBO Max e não tem uma data para ser lançado, embora possa chegar em 2023.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

