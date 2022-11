Crossover de Namor e Morbius é a coisa mais insana que você verá hoje

Com o lançamento de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), os fãs finalmente podem ver a estreia de Namor no MCU. No entanto, ele é o principal antagonista do filme.

Além de apresentar Namor, o longa-metragem revela quem ficou com o manto do Pantera Negra, que anteriormente estava com T’Challa.

Um artista, vendo a estreia do personagem subaquático no MCU, conseguiu fazer um crossover inesperado com Morbius, o vampiro que teve seu filme lançado no início do ano.

Os personagens de Tenoch Huerta e Jared Leto foram misturados, trazendo o Namorbius, uma criação bizarra que destaca o rosto de Morbius nas peças cerimoniais que Namor utiliza (via ScreenRant).

Veja a arte, abaixo.

Qual é o próximo passo de Morbius e Namor na Marvel?

Morbius foi lançado no início do ano, após alguns adiamentos. O longa-metragem faz parte do universo do Homem-Aranha da Sony, coexistindo até mesmo com Venom.

Muito se pergunta se Morbius pode retornar, com Leto voltando ao papel que desempenhou. No entanto, o filme foi um grande fracasso, e nenhuma sequência foi anunciada.

Enquanto isso, Namor, antagonista do novo filme do Pantera Negra, é o primeiro mutante da Marvel, e talvez um dos mais antigos do MCU.

O personagem pode ajudar o reboot dos X-Men, que está em desenvolvimento lento na Marvel Studios, e que deve se concretizar após Deadpool 3.

Por enquanto, não se sabe quando Namor pode retornar, e com certeza, o MCU vai usá-lo em alguns outros projetos.

Já Morbius, que pode ser mencionado em outros filmes como Kraven, o Caçador, Venom 3 e El Muerto, continuará sem uma sequência no momento.

Caso uma sequência realmente não saia, o personagem poderia ser aproveitado em outras produções do universo que a Sony está construindo para o núcleo do Homem-Aranha.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já está em exibição nos cinemas. Morbius está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.