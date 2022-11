Pantera Negra 2: Mistérios que o filme da Marvel não resolveu

Alerta de spoiler

O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um grande sucesso da Marvel, que vem sendo muito elogiado pelos críticos e pelo público.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 trará o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Com muitos detalhes e referências, o novo filme do MCU deixa muitas situações para o futuro. Revelamos abaixo quais os mistérios que o longa-metragem não resolveu.

Quem vai se tornar o governante de Wakanda?

Após a morte do rei T’Chaka em Capitão América: Guerra Civil, T’Challa se tornou o novo governante supremo de Wakanda. Ele passou por um ritual que envolvia um combate, assim oficializando sua posição.

Porém, quando o Pantera Negra morre, Ramonda se torna a líder do país. Shuri, que seria uma outa possível líder, parece bem com a situação, deixando Ramonda como a nova governante.

No entanto, Ramonda morre, tornando Shuri a nova líder. Após o embate da Pantera Negra com Namor e a vitória de Shuri, ela se muda para o Haiti.

Enquanto isso, a vaga para se tornar o governante de Wakanda fica em aberto, e parece que o trono fica mais inclinado para M’Baku. Caso haja um terceiro filme, o longa deve decidir entre Shuri ou M’Baku.

Qual o próximo passo para Riri Williams?

Riri Williams, a Coração de Ferro, é o foco principal da trama, que levou Wakanda e Talokan para uma batalha que parecia interminável.

A inventora do dispositivo que detecta vibranium chegou a ser capturada, mas libertada. Ela contribuiu com a batalha contra os guerreiros de Talokan.

A personagem se torna uma heroína, e parece reconhecer os riscos após ter uma prova disso. Tudo indica que será na série que Riri realmente será chamada de Coração de Ferro.

Há outras versões do Pantera Negra?

Em Pantera Negra, Killmonger queima todas as ervas em forma de coração que fortalecem o Pantera Negra, na tentativa de que ninguém receba seus dons.

Porém, Shuri consegue reconstituir a erva, e consegue ingeri-la, tornando-se a nova Pantera Negra. No final do filme, o povo de Wakanda está plantando a erva em forma de coração, para futuras gerações.

Enquanto Shuri é a nova Pantera Negra, ainda não há outras versões existentes do personagem no MCU junto com ela.

No entanto, se um dia, Shuri estiver indisponível, outra pessoa pode assumir o manto e se tornar o Pantera Negra, protetor de Wakanda.

O que vai acontecer com Everett Ross?

O agente da CIA, Everett Ross, aparece no novo filme após se encontrar com Shuri e Okoye, que haviam viajado para os Estados Unidos.

Elas gostariam de saber dele quem havia criado o dispositivo que detecta vibranium, e Ross acaba cedendo a informação. Por conta disso, ele acabou cometendo um crime e é preso.

A diretora da CIA é Valentina Allegra, que está mais presente do que nunca no MCU, e vem mexendo nos bastidores com pessoas como John Walker, o Agente Americano.

Posteriormente, Ross é resgatado por Okoye, podendo chegar até mesmo em um confronto entre Allegra e Wakanda. Isso poderia ser citado em Thunderbolts ou em outra produção do MCU.

Tenoch Huerta como Namor em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Qual o plano de Namor para Wakanda?

Namor queria que Wakanda fosse aliada ao governo de Talokan, pedindo para entregar quem havia inventado o dispositivo, que possivelmente levou os humanos ao seu reino desconhecido.

Ao longo do filme, Namor criticou os males que o mundo da superfície causa, e deseja manter Talokan longe dos holofotes dos humanos.

Seu povo concorda com sua postura. Após sua derrota para Shuri, ele entende que os dois povos precisam ter uma trégua, sem mais derramamento de sangue.

No entanto, no final, quando Namora o confronta sobre se afastar pacificamente, Namor deixa claro que quando o mundo da superfície chegar em Wakanda, o povo de Wakanda será aliado de Talokan.

O antagonista de Pantera Negra 2 pensa que Wakanda pode não resistir contra os recursos dos humanos, e que Talokan pode ter sua chance contra a superfície caso uma guerra aconteça.

O que a introdução do filho de T’Challa e Nakia significa para o MCU?

A cena no meio dos créditos apresenta Toussaint, filho de T’Challa com Naki. É revelado que seu verdadeiro nome é T’Challa Jr, príncipe de Wakanda.

Ele foi mantido em segredo do povo de Wakanda a pedido do Pantera Negra, e é o herdeiro legítimo do trono. Shuri, sua tia, fica surpresa ao vê-lo, mas feliz em conhecer seu sobrinho.

Sendo uma criança, ele é muito novo para assumir os deveres reais, e outra pessoa deverá ser líder até que ele esteja pronto.

Futuramente, ele pode ser o novo rei de Wakanda, sendo assim, o líder com sangue de T’Challa, e que poderia vir até mesmo a se tornar o novo Pantera Negra.

Como Namor pode ajudar os X-Men no MCU?

Os fãs dos X-Men estão ansiosos para ver a equipe ser introduzida no MCU. A primeira provocação foi em Ms. Marvel, com a personagem revelando ser uma mutante.

No entanto, ela não parece ser a única. Namor se refere a si mesmo como um mutante no novo filme do MCU, apesar dele não ser o primeiro.

Nos quadrinhos é descrito que ele é o primeiro mutante, e seu surgimento no MCU demorou muito tempo para acontecer.

Embora os X-Men pareçam estar bem longe, os mutantes estão surgindo aos poucos, e Namor é mais um personagem a ajudar que o reboot realmente aconteça.

Além disso, a introdução de Namor sugere que há muitos outros mutantes no universo, que aparentemente estão escondidos.

Vale relembrar que Deadpool 3 ainda vai mostrar o Wolverine, com o retorno de Hugh Jackman, e será a porta de entrada para os mutantes no MCU.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já está em exibição nos cinemas. O filme deve chegar ao Disney+ em breve.

