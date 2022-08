Curtindo a Vida Adoidado vai ganhar novo filme com criadores de Cobra Kai

36 anos depois do lançamento de Curtindo a Vida Adoidado, o clássico de John Hughes vai ganhar um derivado.

Conforme o Deadline, o projeto está andamento na Paramount Pictures, intitulado Sam and Victor’s Day Off. Os criadores de Cobra Kai, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald encabeçam.

Bill Posley, que também escreveu diversos episódios de Cobra Kai está definido para escrever o roteiro do filme.

Sam and Victor’s Day Off seguirá a aventura dos manobristas titulares que levaram a Ferrari em um passeio no filme estrelado por Matthew Broderick.

No filme original, os manobristas não receberam nomes oficiais. Eles foram interpretados por Richard Edson e Larry “Flash” Jenkins, que faleceu em 2019.

Mais sobre Sam and Victor’s Day Off

Paul Young (Key & Peele) está produzindo através de sua empresa, Make Good Content; o executivo da empresa, Devon Young, supervisionará o projeto.

Stephen Cedars, Benji Kleiman e Scott Yacyshyn serão produtores associados.

Hurwitz, Schlossberg e Heald estão produzindo sob sua produtora Counterbalance Entertainment com a chefe de desenvolvimento Dina Hillier atuando como produtora executiva.

Além disso, a produtora está atualmente desenvolvendo projetos sob seu acordo geral com a Sony Pictures Television.

Neste verão, eles estão escrevendo, dirigindo e produzindo uma nova série de comédia de ação para a Netflix chamada Obliterated.

Eles também produzirão uma adaptação cinematográfica de Alienígenas do Passado, do History Channel, com Legendary, com Heald definido para dirigir.

A Counterbalance também está em parceria com a Legendary para produzir uma adaptação para os cinemas de Duke Nukem da Gearbox.

Sam and Victor’s Day Off ainda não tem data de estreia.

