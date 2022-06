Daniel Radcliffe “nunca se sentiu legal” interpretando Harry Potter

Muitos fãs de Harry Potter se perguntam: qual é a relação atual de Daniel Radcliffe com a franquia? Após o lançamento de As Relíquias da Morte Parte 2, o ator fez o possível para diversificar sua carreira e se afastar da imagem do bruxinho. Em uma entrevista, o astro revelou que “nunca se sentiu legal” interpretando o protagonista.

Atualmente, Harry Potter passa por um dos momentos mais conturbados de sua história. Em meio às polêmicas declarações da autora J.K. Rowling, a dança das cadeiras do elenco de Animais Fantásticos e o fracasso crítico dos novos lançamentos, a saga pode estar com os dias contados.

Mesmo assim, a influência de Harry Potter ainda é sentida em todos os cantos da cultura pop. Os filmes da saga original continuam fazendo sucesso nas plataformas de streaming, e as próximas estreias da franquia podem “levantar a poeira” e revitalizar o interesse do público.

Enquanto isso, explicamos abaixo por que Daniel Radcliffe “nunca se sentiu legal” ao interpretar Harry Potter; veja.

Daniel Radcliffe não curtiu interpretar Harry Potter?

Quando foi escalado em Harry Potter, Daniel Radcliffe tinha apenas 12 anos. Ou seja: o ator passou toda a adolescência e uma boa parte da vida adulta na frente das câmeras.

O processo, como era de se esperar, foi intenso e complicado. Afinal de contas, lidar com a fama é algo muito difícil, principalmente para atores mais jovens.

Hoje em dia, Daniel Radcliffe se destaca por performances em filmes independentes. O ator não usa redes sociais, e por isso, não conhece alguns dos mais famosos memes de Harry Potter.

Em uma entrevista ao programa de Jimmy Fallon, Radcliffe falou sobre sua trajetória recente e os memes de Harry Potter.

No programa, o ator reagiu positivamente a um meme mostrado pelo apresentador Jimmy Fallon. A imagem em questão traz Harry Potter segurando o Pomo de Ouro, com uma legenda que faz referência à canção “99 Problems”, de Jay-Z.

“Quando eu tinha essa idade, era muito inseguro. Nunca me senti legal interpretando esse personagem. Então, essas coisas (os memes) te fazem pensar: ‘as pessoas realmente me achavam legal’”, explicou o ator.

Ou seja: atualmente, Daniel Radcliffe encara sua experiência em Harry Potter sob uma perspectiva diferente, mais relacionada às impressões do público.

Em 2022, Daniel Radcliffe se prepara para lançar o filme biográfico Weird: The Al Yankovic Story, sobre o divertido músico americano Al Yankovic.

No papel do cantor, o astro de Harry Potter contracena com Evan Rachel Wood, de Westworld, e Rainn Wilson, de Harry Potter. O longa estreia ainda em 2022.

Todos os filmes de Harry Potter estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.