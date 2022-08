Days Gone: Ator de Outlander pode estrelar filme baseado no game; saiba mais

Depois de levar Uncharted para as telonas, a Sony prepara a adaptação de outro game de PlayStation: Days Gone. Sam Heughan, de Outlander, pode viver o protagonista.

Conforme o Deadline, a Sony PlayStation Productions, está desenvolvendo uma adaptação cinematográfica de Days Gone.

Sam Heughan, o Jamie Fraser de Outlander, está em negociações para viver o protagonista da obra.

Sheldon Turner, roteirista conhecido por X-Men: Primeira Classe e por Amor Sem Escalas, está a cargo do roteiro do filme.

Mais sobre Days Gone

O jogo criado pela Bend Studios se passa no noroeste do Pacífico após uma pandemia devastadora. O jogo narra o ex-membro do motoclube, Deacon St. John, enquanto ele luta para sobreviver contra as humanos mutantes (zumbis) e predadores em sua busca para encontrar o amor de sua vida, que perdeu há anos.

Heughan interpretará Deacon St. John. Fontes do Deadline descreveram a obra como uma balada de amor para filmes de motocicleta; a moto sendo a única forma de transporte de Deacon.

Jennifer Klein e Turner estão produzindo através de sua produtora, Vendetta Productions. Asad Qizilbash e Carter Swan estão produzindo para a Sony PlayStation Productions.

Mais detalhes sobre a adaptação cinematográfica de Days Gone não foram revelados até o momento.

Ainda não há data de estreia para Days Gone.

