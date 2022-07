Astro de Outlander comenta sobre o fim da série

Épica e cheia de romance, Outlander é uma das séries mais populares da atualidade. Com 6 temporadas já lançadas – e mais em produção – a produção britânica não deve chegar ao fim tão cedo. Mesmo assim, astros da série já fizeram declarações importantes sobre o desfecho da história de Claire e Jamie.

“Nesse conto épico, um guerreiro e uma enfermeira vivem uma paixão avassaladora, mas 200 anos os separam”, afirma a sinopse oficial de Outlander.

Baseada nos livros de Diana Gabaldon, Outlander conta com Caitriona Balfe (Belfast) e Sam Heughan (Bloodshot) como os protagonistas Claire e Jamie.

Mostramos abaixo tudo que o astro de Outlander já revelou sobre a conclusão da série; confira.

Sam Heughan revela segredos sobre o final de Outlander

Na trama de Outlander, o ator escocês Sam Heughan interpreta o protagonista Jamie Fraser. Por sua performance, o galã ganhou fãs no mundo todo.

Em uma entrevista, Sam Heughan revelou que já sabe como será o desfecho de Outlander e o destino de seu personagem.

“Na verdade, a Diana (Gabaldon, autora de Outlander) me contou como tudo vai terminar. Ela me mandou as últimas páginas do último livro. Além de um produtor-executivo, acho que fui o único a ver o desfecho! Nem mesmo a Caitriona (Balfe, intérprete de Claire) sabe o que vai acontecer”, comentou o ator.

Perguntado sobre o conteúdo das páginas, Sam Heughan, como era de se esperar, preferiu manter o mistério.

“Jurei guardar esse segredo”, brincou o ator.

Anteriormente, Diana Gabaldon já havia revelado que a saga Outlander chegará ao fim com o lançamento do décimo livro.

O primeiro livro de Outlander foi lançado em 1991. Desde então, Diana Gabaldon lançou mais 8 obras sobre a história de Claire e Jamie.

“Go Tell the Bees That I Am Gone” (Diga às Abelhas que Fui Embora), o nono livro de Outlander, chegou em 2022 – e entrou para a lista de best-sellers do The New York Times.

A autora já revelou que o desfecho de Outlander será ambientado na Escócia do século XVII, e que a conclusão será “inspiradora e devastadora”.

“O último livro terá um final feliz. Porém, espero deixar os leitores em uma poça de lágrimas”, comentou a escritora.

Finalmente, Sam Heughan também discutiu suas expectativas para o final da série e seus planos pós-Outlander.

“Não quero que a série termine de forma prematura. Amo meu personagem! E amo esse papel. Ele mudou a minha vida. Mas já estou pronto para coisas novas”, revelou o ator.

A 7ª temporada de Outlander, que terá 18 episódios, está sendo gravada atualmente. Por isso, os fãs terão que esperar um bom tempo para conferir os capítulos inéditos.

Enquanto isso, você pode conferir as temporadas de Outlander na Netflix e Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

