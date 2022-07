Astro de Outlander dá confusa e decepcionante notícia sobre a 7ª temporada

Com apenas 8 episódios, a 6ª temporada de Outlander terminou em abril de 2022. Desde então, fãs esperam pelo lançamento do sétimo ano – que já foi encomendado pela emissora Starz. Mas afinal: quando estreiam os novos capítulos? Em uma entrevista recente, Sam Heughan ofereceu uma decepcionante atualização aos espectadores.

“Nesse conto épico, um guerreiro e uma enfermeira vivem uma paixão avassaladora, mas 200 anos os separam”, afirma a sinopse oficial de Outlander.

Baseada nos livros de Diana Gabaldon, Outlander traz Caitriona Balfe (Belfast) e Sam Heughan (Bloodshot) como os protagonistas Claire e Jamie.

Explicamos abaixo o que Sam Heughan revelou sobre o futuro de Outlander e o lançamento da 7ª temporada; confira.

Outlander 7 ainda deve demorar para estrear

O número de episódios da 6ª temporada de Outlander foi reduzido por dois motivos importantes: a pandemia de Covid-19 e a gravidez de Caitriona Balfe.

Em agosto de 2021, a estrela de Outlander deu às boas-vindas ao primeiro filho. A atriz é casada com o empresário musical Anthony McGill.

Por isso, os episódios “cortados” da 6ª temporada de Outlander vão representar o início do sétimo ano.

Desde março de 2022, o elenco da série participa de filmagens na Escócia. Ao que tudo indica, os 5 primeiros episódios da 7ª temporada já foram gravados.

Em uma entrevista recente a um site americano, Sam Heughan discutiu o lançamento de Outlander 7 – e revelou que as filmagens dos novos episódios devem terminar somente em 2023.

“Parece que foi ontem que começamos a gravar. Mas já estamos no sexto episódio. Vamos demorar mais para gravar essa temporada. Afinal, ela terá 18 episódios. Então, provavelmente, vamos encerrar as filmagens em fevereiro ou março do próximo ano”, comentou o ator.

Em uma entrevista anterior, Heughan havia afirmado que a 7ª temporada de Outlander teria 16 episódios. Ao que parece, a Starz decidiu acrescentar mais 2 capítulos ao novo ano.

O intérprete de Jamie Fraser também foi perguntado sobre a data de lançamento de Outlander 7. Sobre o assunto, o ator preferiu manter o mistério.

“Realmente não sei quando eles planejam exibir os episódios”, revelou o astro.

Heughan aproveitou a oportunidade para divulgar outro projeto recente para os fãs de Outlander.

“Enquanto isso, vocês podem assistir Suspect. Isso deve matar a saudade!”, comentou o ator.

Atualmente, Sam Heughan está no ar com a série de mistério Suspect. Exibida pela emissora britânica Channel 4, a produção acompanha a história de um detetive que tenta desvendar o assassinato da própria filha.

Infelizmente, a série Suspect ainda não está disponível em plataformas de streaming ou emissoras brasileiras.

As 5 primeiras temporadas de Outlander estão disponíveis na Netflix. Você também pode assistir à série na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

