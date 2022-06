Astro de Outlander tem notícia agridoce sobre 7ª temporada

Alerta de spoilers

A sétima temporada de Outlander segue em produção e parece que não a veremos tão cedo, embora o progresso nas filmagens esteja bom.

Em uma nova entrevista com a Esquire UK, Sam Heughan, o Jamie, falou sobre as gravações da sétima temporada de Outlander.

Heughan disse que devem terminar de filmar somente no começo de 2023, visto que a temporada terá 18 episódios, já que o sexto ano da série foi mais curto.

“Estamos filmando a sétima temporada e está voando. Parece que começamos ontem, mas já estamos no nosso sexto episódio. Esta temporada vai demorar um pouco, é uma mega temporada de 18 episódios, então provavelmente não terminaremos até março ou fevereiro do próximo ano. É grande este ano, pois no ano passado tivemos que reduzi-la em seis episódios por causa da Covid e minha co-estrela Caitríona Balfe estava grávida, então mudamos”.

Outlander revela primeira foto da 7ª temporada

A sétima temporada de Outlander já começou a ser gravada. Com isso, a primeira imagem do elenco reunido foi divulgada.

Os criadores da série divulgaram uma foto de Sophie Skelton, Caitriona Balfe, sam Heughan e Richard Rankin lado a lado.

Não contente apenas com isso, o próprio Sam Heughan, que vive Jamie na série, compartilhou outra imagem no Twitter.

“Pera aí! Isso é a sétima temporada de Outlander?!?!?! Aí sim!”, escreveu Sam Heughan no tuite. Veja acima a imagem.

Outlander já exibe a sexta temporada. No Brasil, a série é exibida pelo Star+ e pela Netflix.

