DC está indecisa sobre Flash de Ezra Miller, diz site

As polêmicas de Ezra Miller podem ter cessado um pouco, mas a sua situação como Flash continua muito nebulosa.

De acordo com a Variety, os executivos da Warner Bros. e da DC ainda não sabem o que fazer quanto ao ator.

Existe um clima de indecisão, porque a situação é muito delicada. Embora isso tenha sido especulado, substituir o ator como Barry Allen em The Flash não seria nada fácil.

As gravações já terminaram, e eles teriam que voltar para um longo período de refilmagens. Sem nem mencionar que os custos seriam altíssimos, já que estamos falando do protagonista da produção.

Uma situação delicada

The Flash supostamente custou entre US$ 200 milhões e US$ 250 milhões, e é muito importante que seja lançado nos cinemas para que a Warner Bros. não tenha prejuízos.

Dessa forma, um lançamento direto na HBO Max está descartado. Uma possibilidade é que The Flash seja lançado nos cinemas, mas sem turnê de imprensa com o elenco.

Isso provavelmente impactaria a campanha de marketing do longa-metragem, mas teoricamente diminuiria o envolvimento de Ezra Miller, na medida do possível.

De qualquer forma, segundo o Deadline, o ator pode não reprisar o papel de Barry Allen após The Flash ser lançado, já que ele não faria mais parte dos planos da Warner Bros. para o futuro do Universo DC.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

