Deadpool 3: Diretor comenta retorno de Hugh Jackman como Wolverine

Os fãs ficaram enlouquecidos com o anúncio do retorno de Hugh Jackman no papel de Wolverine em Deadpool 3. A notícia foi dada pelo próprio Ryan Reynolds por meio de um vídeo em suas redes sociais, e o diretor Shawn Levy se sentiu aliviado de finalmente poder falar sobre o assunto.

O diretor escreveu em seu Twitter: “Eu quero um minuto para agradecer Stranger Things por me treinar à manter minha boca calada. Essa notícia tem queimado um buraco nos meus lábios por semanas.”

Continua depois da publicidade

Foi Levy que apresentou Reynolds e Jackman, e já tinha brincado em uma entrevista ao ComicBook mais cedo neste ano, que seria ele o responsável por unir os dois nas telonas

“Eu não vou fizer onde e nem como, mas eu confirmo absolutamente minha intenção e determinação de ser o filho da p*ta sortudo que colocará esses dois deuses magníficos no mesmo filme juntos. Isso vai acontecer, e terá sido eu.”

Além da direção de Levy, o filme foi escrito por Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin, de Bob’s Burger. As duas vão se juntar aos veteranos Rhett Reese e Paul Wernick, responsáveis pelos roteiros dos dois primeiros filmes.

Além do anúncio do retorno de Wolverine, o filme também ganhou uma data de estreia para o dia 6 de setembro de 2024.

Mais sobre Deadpool 3

O terceiro filme continua em desenvolvimento na Marvel, e o que está atrasando é a própria aquisição da Fox pela Disney.

Confira a sinopse do primeiro filme, abaixo.

“Wade Wilson é um ex-agente especial que passou a trabalhar como mercenário. Seu mundo é destruído quando um cientista maligno o tortura e o desfigura completamente. O experimento brutal transforma Wade em Deadpool, que ganha poderes especiais de cura e uma força aprimorada.”

“Com a ajuda de aliados poderosos e um senso de humor mais desbocado e cínico do que nunca, o irreverente anti-herói usa habilidades e métodos violentos para se vingar do homem que quase acabou com a sua vida.”

Rhett Reese e Paul Wernick estão encarregados do roteiro, enquanto Shawn Levy será o diretor. Ryan Reynolds vai retornar ao papel do mercenário tagarela.

Deadpool 3 será lançado no dia 6 de setembro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Soldeira