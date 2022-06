Roteirista de Deadpool 3 explica por que filme está demorando tanto

Deadpool 3 segue em desenvolvimento na Marvel Studios. Um dos roteiristas do filme, Rhett Reese, explicou por que está demorando tanto.

A Marvel já tem três filmes em espera para 2023 e tem apenas mais uma data aberta para o ano, que provavelmente irá para Blade, o thriller de vampiros com Mahershala Ali, que começará a ser filmado aqui em apenas algumas semanas.

Quando perguntado sobre o porquê da demora de Deadpool 3, Rhett Reese, disse que está tentando torná-lo o melhor filme da trilogia, junto de Ryan Reynolds.

“Queremos torná-lo ótimo”, disse Reese ao The Playlist. “Estamos no laboratório trabalhando nisso com Ryan Reynolds o tempo todo, e estamos nos divertindo muito”.

“Então, espero que isso se traduza e, no final, entretenha o mundo. Mas você sabe, é um casamento entre Fox e Disney e são dois universos diferentes e não é fácil. Mas também é um desafio maravilhoso e, você sabe, alto problemas de classe para poder mesclar esses, esses mundos. Então, estamos, estamos gostando disso”, continuou o roteirista.

Ainda não há data de estreia para Deadpool 3.

