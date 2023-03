Deadpool 3 pode ter Wade contra a AVT, de Loki

Deadpool 3, assim como os últimos filmes da Marvel, deve lidar com o multiverso e parece que veremos personagens de Loki no longa-metragem com Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

De acordo com o jornalista Jeff Sneider (via ComicBook), a Autoridade de Variância Temporal (AVT) aparecerá no filme. O agente Mobius (Owen Wilson) e a Srta Minutos (Tara Strong), de Loki, aparecerão no terceiro filme de Deadpool para combater o mercenário.

Continua depois da publicidade

Como não sabemos em que ponto da cronologia do MCU Deadpool 3 se passa, pode ser que vejamos uma AVT antes dos eventos de Loki. Por enquanto, não há como saber.

Dito isso, é melhor levar a informação como rumor até que algo seja oficialmente confirmado pelo estúdio.

Deadpool fará parte do MCU

Mais sobre Deadpool 3

As filmagens de Deadpool 3 começam em 1º de maio, no Canadá.

Deadpool 3 terá os retornos de Ryan Reynolds como Deadpool e Hugh Jackman como Wolverine. Emma Corrin (The Crown) será a vilã do longa.

Anteriormente, Jackman revelou que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos.

Recentemente, Ryan Reynolds e Hugh Jackman iniciaram uma treta nas redes sociais sobre o título de Deadpool 3.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.