Deadpool 3: Retorno de Hugh Jackman é mais complicado do que você pensa

O retorno de Hugh Jackman como Wolverine em Deadpool 3 é o maior mistério do novo filme de Ryan Reynolds até o momento. O ator havia se aposentado do papel em 2017, mas abriu uma brecha para voltar a interpretar o personagem.

Jackman viveu o herói da Marvel por 17 anos, desde o primeiro X-Men. Ele estrelou a trilogia clássica, bem como esteve em X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido.

Além disso, Jackman teve sua própria trilogia de filmes do Wolverine, sendo Logan o mais lembrado, pois marcava sua despedida do papel.

Porém, Reynolds comentou que o retorno do ator não foi fácil, e é muito mais complicado do que os fãs estão pensando (via ScreenRant).

Um retorno nada fácil

Durante uma recente entrevista, Reynolds comentou sobre a adição de Jackman ao elenco de Deadpool 3, a sequência tão aguardada da franquia.

Enquanto ele relembra da aquisição da Fox pela Disney, que dificultou o desenvolvimento do filme, Reynolds comenta que houve muita burocracia para o retorno de Jackman.

“Não é como adicionar Hugh Jackman a um filme como este é difícil de vender. É um sim imediato e enfático. São muitas partes móveis, Fox e X-Men e todo esse tipo de coisa que a Marvel precisa resolver. Muita burocracia para que isso aconteça. E eles fizeram isso”, disse o ator.

O Deadpool teve seu primeiro filme em 2016, ganhando sua sequência em 2018. O terceiro longa tem data marcada para 2024, seis anos após o segundo.

Com a Fox agora sendo um estúdio da Disney, a entrada de Deadpool e dos X-Men no MCU ficou ainda mais fácil, e está sendo estruturada aos poucos.

O comentário de Reynolds faz parecer que a mescla de universos não é tão simples assim, bem como fazer com que um ator retorne após declarar aposentadoria de um papel.

Os mutantes já foram provocados em Ms. Marvel, e até o momento, nada mais sobre os X-Men foi sugerido no MCU. Porém, um filme da equipe vem sendo desenvolvido, mas que deve demorar muito para sair.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

