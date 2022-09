Fãs de Wolverine têm um pedido muito especial para Deadpool 3

Ryan Reynolds confirmou o retorno de Hugh Jackman como Wolverine em Deadpool 3. Os fãs já têm um pedido acerca da aparição do mutante no vindouro filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Com o retorno confirmado de Jackman ao papel do mutante, o ator célebre da franquia X-Men será mais um a ser integrado ao MCU. Patrick Stewart, o primeiro Professor Xavier, apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Embora Jackman tenha retratado Logan/Wolverine desde X-Men de 2000 , ele nunca usou o traje amarelo do personagem na tela.

O mais próximo que os fãs chegaram de ver o traje em live-action foi em uma cena deletada de Wolverine Imortal.

James Mangold, que dirigiu o filme de 2013, explicou a decisão de manter a versão de Jackman fora do traje em 2020. uma resposta a um fã no Twitter . “Tenho certeza que a próxima encarnação do Wolverine aparecerá assim”.

Com isso, os fãs começaram a fazer campanha para o personagem aparecer com o icônico traje em Deadpool 3.

Mais sobre Deadpool 3

No Twitter, muitos estão pedindo pelo traje amarelo e preto de Wolverine:

“Todos nós quando finalmente vermos Hugh Jackman usando o traje amarelo de Wolverine em Deadpool 3”, tuitou um fã, com uma imagem dizendo “eu esperei por anos”.

“Espero ver o Wolverine com o uniforme amarelo e preto”, tuitou outro fã.

“Há chance real de ver o uniforme clássico amarelo do Wolverine em live-action”, tuitou outro.

“Isso é tão empolgante. Se eles mostrarem o Hugh Jackman usando o traje clássico amarelo de Wolverine eu vou surtar”, disse outro fã.

Deadpool 3 será lançado no dia 6 de setembro de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.