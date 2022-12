Deadpool e Wolverine “se odeiam”, revela Hugh Jackman

Deadpool 3 trará a volta de Hugh Jackman como o Wolverine e, aparentemente, o relacionamento dele com o personagem titular não será dos mais fáceis.

Hugh Jackman participou do The Empire Film Podcast (via Digital Spy), e falou sobre o relacionamento dos dois, revelando que eles não se dão bem.

Continua depois da publicidade

“Como posso categorizá-lo? Dez sendo muito próximos, zero sendo a realidade – somos zero, nós são opostos, eles se odeiam”, disse o ator.

“Só estou falando da minha perspectiva, Logan está frustrado com ele – ele quer estar a um milhão de milhas de distância dele ou quer dar um soco na cabeça dele. Infelizmente, ele não pode estar a um milhão de milhas de distância dele neste filme, então provavelmente vou dar muitos socos na cabeça dele”, disse Jackman.

Diretor de Deadpool 3 indica “violência pesada” no filme do MCU

O Collider conversou com Shawn Levy sobre seu filme do MCU e o diretor indicou o que podemos esperar de Deadpool 3.

“Estamos escrevendo, reescrevendo, desenvolvendo, preparando Deadpool todos os dias. É muito divertido rir todos os dias desses personagens falando besteira”, disse o diretor.

“A violência está na sua cara e é pesada, e é muito um filme de Deadpool”, explicou Levy. “E tem Logan nele. E tem Wolverine nele. É muito divertido. Estou me divertindo muito e ainda nem cheguei ao set de filmagem. Devo dizer, desenvolver um filme de Deadpool é uma das experiências criativas mais divertidas da minha vida, porque não apenas é para maiores. É que é tão cheio de autoconsciência, e isso torna a escrita muito, muito divertida de uma forma que é exclusiva dessa franquia”.

Deadpool 3 tem previsão de estreia para 8 de novembro de 2024. Os outros filmes e séries da Marvel estão disponíveis no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.