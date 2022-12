Ryan Reynolds revela preparação para levar Wolverine ao MCU em Deadpool 3

Deadpool 3 vai introduzir o Wolverine de Hugh Jackman ao Universo Cinematográfico Marvel. Ryan Reynolds mostrou já estrar se preparando para isso.

Embora parte do público esteja apreensiva com a volta do ator ao papel, a grande maioria está animada em ver o mutante sendo introduzido no MCU.

No Instagram, Reynolds publicou uma imagem da TV ligada com Logan pronto para ser exibido. O filme foi o último lançado com Hugh Jackman como Wolverine.

Parece que o astro de Deadpool 3 está fazendo a pesquisa necessária para levar o personagem para o MCU, respeitando o que veio antes.

Veja a publicação de Ryan Reynolds, abaixo.

Deadpool 3 vai proteger o legado de Logan

Em entrevista ao The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Ryan Reynolds comentou sobre Deadpool 3, seu mais novo filme na Marvel (via ScreenRant).

A estrela garantiu aos fãs que o filme vai proteger o legado que Logan criou para o Wolverine, e não vai interferir em nada.

Reynolds ainda disse que o próprio Jackman concordou, assim como Kevin Feige, presidente da Marvel Studios e a mente por trás do MCU.

“Nós descobrimos uma maneira de fazer isso que é aprovado por Hugh Jackman e Kevin Feige, onde estamos protegendo completamente o legado de Logan, do jeito que foi deixado. Não mexeríamos com isso”, disse ele.

Depois de vários filmes dos X-Men, bem como outros dois do próprio Wolverine, Logan, que é o terceiro longa-metragem do personagem, foi divulgado como o último filme de Jackman.

No entanto, não é bem isso que está acontecendo no momento, e não se sabe como será a entrada do Wolverine no MCU.

Embora os personagens tenham coexistido no universo da Fox antes da aquisição do estúdio pela Disney, ambos tiveram interações mínimas.

Enquanto Logan se passa em 2029, o personagem vê seus poderes de cura diminuírem com o tempo, enquanto precisa cuidar de Charçes Xavier.

O mutante está sendo envenenado lentamente pelo Adamantium dentro de seu corpo. Pouco tempo depois, ele conhece Laura, a menina que um dia seria a X-23, e se assemelha ao herói.

Enquanto Logan ocorre em sua própria linha do tempo, Deadpool 3 agora faz parte do MCU, o que significa que os dois não estão tão relacionados assim.

Além disso, mesmo que Deadpool 3 e Logan estejam no mesmo universo, o filme deve ocorrer anos antes dos eventos de Logan.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

