Deadpool terá crossover com Stranger Things? Diretor responde

O diretor de Deadpool 3 respondeu se algum dia, o personagem pode ter um crossover com Stranger Things.

Grande sucesso da Netflix, a série segue adolescentes em uma pequena cidade nos Estados Unidos, lidando com ameaças sobrenaturais. Não tão diferente, o Deadpool lida com os mais diversos inimigos da Marvel.

Continua depois da publicidade

Shawn Levy revelou ter conversado com o astro Ryan Reynolds, e abordou a possibilidade de um crossover com a famosa série (via ScreenRant).

“Curiosamente, Ryan Reynolds e eu estávamos tentando descobrir como poderíamos fazer um crossover entre Deadpool e Stranger Things. Ainda não o deciframos, mas está no planejamento”, disse ele.

Mesmo que não esteja em desenvolvimento no momento, o cineasta confirmou que a ideia ainda está em seu planejamento, mas possa ser difícil de acontecer.

Personagens de Stranger Things

Mais sobre Deadpool 3

O terceiro filme continua em desenvolvimento na Marvel, e o que está atrasando é a própria aquisição da Fox pela Disney.

Confira a sinopse do primeiro filme, abaixo.

“Wade Wilson é um ex-agente especial que passou a trabalhar como mercenário. Seu mundo é destruído quando um cientista maligno o tortura e o desfigura completamente. O experimento brutal transforma Wade em Deadpool, que ganha poderes especiais de cura e uma força aprimorada.”

“Com a ajuda de aliados poderosos e um senso de humor mais desbocado e cínico do que nunca, o irreverente anti-herói usa habilidades e métodos violentos para se vingar do homem que quase acabou com a sua vida.”

Rhett Reese e Paul Wernick estão encarregados do roteiro, enquanto Shawn Levy será o diretor. Ryan Reynolds vai retornar ao papel do mercenário tagarela.

Deadpool 3 não possui previsão de lançamento.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.