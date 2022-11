Detalhamos a cena pós-crédito de Pantera Negra 2

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chega aos cinemas hoje (09) em sua pré-estreia e, com isso, muitos podem estar se perguntando se o filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) tem cenas pós-créditos e quantas são. Veremos isso agora.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 trará o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Descubra, abaixo, se o filme conta com cenas pós-créditos.

Pantera Negra 2 tem cena pós-créditos?

Fãs da Marvel já estão acostumados a esperarem os créditos finais rolarem para verem cenas extras e essa prática permanece em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Sim, o filme conta com uma cena pós-créditos.

No entanto, trata-se apenas de uma cena, que é exibida após o fim da canção Lift Me Up, da Rihanna. Portanto, não há por que esperar até o derradeiro fim dos créditos. Depois disso há apenas o logo da Marvel Studios.

A cena pós-créditos de Pantera Negra 2 faz algumas revelações massivas sobre o futuro do MCU.

Detalhamos a cena do meio dos créditos de Pantera Negra 2

A cena do meio dos créditos mostra Nakia se aproximando de Shuri e revela que teve um filho com T’Challa antes do blip. Ele parece ter por volta de cinco anos.

Eles concordaram que ele fosse criado longe das pressões de ser um rei. Shuri tem uma resposta muito emocional.

A cena termina com ele revelando que seu nome é T’Challa. Shuri chora, mas também sorri com Nakia.

Assim sendo, é bastante recomendável que os fãs permaneçam em seus assentos até o fim da música de Rihanna.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia no Brasil em 10 de novembro. O filme está sendo elogiado pelos críticos.

