Detonado pela crítica, filme de desastre faz sucesso no Prime Video

Moonfall – Ameaça Lunar estreou nos cinemas americanos em 10 de fevereiro. Com um orçamento de 146 milhões de dólares, o filme se tornou uma verdadeira bomba. O longa também foi detonado pela crítica especializada. Agora, Moonfall ganha uma nova chance no catálogo brasileiro do Prime Video – onde já alcança um inusitado sucesso.

Com uma mistura de ação, suspense e ficção científica, Moonfall é uma produção de Roland Emmerich. Considerado o “Mestre dos Desastres”, o cineasta é responsável por filmes de catástrofe como O Dia Depois de Amanhã e a popular franquia Independence Day.

Moonfall representou um enorme prejuízo para Emmerich e para o estúdio Lionsgate. Afinal de contas, só faturou 56 milhões de dólares em sua bilheteria internacional.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre Moonfall – Ameaça Lunar: trama, elenco, recepção crítica, estreia e trailer no Prime Video.

Conheça a história bizarra de Moonfall – Ameaça Lunar

A premissa de Moonfall – Ameaça Lunar é realmente inusitada: a Lua deixa a órbita da Terra e entra em rota de colisão do planeta.

Ou seja: o filme cospe na cara das leis da física em nome do famoso “entretenimento de desastre”, no qual a graça é ver cidades sendo dizimadas por cataclismos naturais.

“Após ser atingida por um asteroide, a Lua deixou sua órbita e está indo em direção à Terra; o que poderia causar a destruição do planeta. A única chance de salvar a humanidade está em uma missão espacial que tentará desviar o curso da Lua e salvar o planeta”, afirma a sinopse oficial do longa.

No longa, a dupla de ex-astronautas Jocinda Fowler e Brian Harper se alia ao teórico da conspiração K.C. Houseman para decidir o destino da humanidade.

Por sua premissa ridícula, atuações canastronas e diálogos risíveis, Moonfall foi detonado pela crítica especializada.

“Moonfall é ‘tão ruim que é bom’ ou apenas ruim mesmo? Tudo depende da sua tolerância às cafonices dos filmes B. Mas de qualquer forma, é claramente um thriller de desastre de Emmerich”, afirma o consenso crítico do Rotten Tomatoes – onde Moonfall garantiu apenas 38% de aprovação.

Elenco de Moonfall – Ameaça Lunar tem astros de X-Men e Invocação do Mal

O grande trunfo de Moonfall – Ameaça Lunar é seu elenco, formado por grandes estrelas do cinema e da TV.

Halle Berry lidera o elenco de Moonfall como Jocinda Fowler, uma ex-astronauta da NASA que lidera a missão de salvamento da Terra.

Considerada uma das atrizes mais icônicas de Hollywood, Halle Berry está em filmes como A Última Ceia e Chamada de Emergência. Na primeira trilogia dos X-Men, ela interpreta a mutante Tempestade.

Patrick Wilson – famoso por viver o investigador sobrenatural Ed Warren na franquia Invocação do Mal – vive Bran Harper, um colega de Fowler que também participa da missão.

John Bradley, o Sam de Game of Thrones, é K.C. Houseman, um teórico da conspiração que acredita que a Lua é um satélite artificial.

O elenco principal de Moonfall – Ameaça Lunar é completado por Donald Sutherland (Jogos Vorazes) como Holdenfield, um ex-oficial da NASA que descobre um enorme segredo sobre a Lua na missão Apollo 11.

Também estão no elenco de Moonfall – Ameaça Lunar os atores Michael Penã (Homem-Formiga), Charlie Plummer (Todo o Dinheiro do Mundo), Kelly Yu (So Young), Eme Ikwuakor (Inumanos), Carolina Bartczak (X-Men: Apocalypse) e Maxim Roy (Shadowhunters).

Moonfall – Ameaça Lunar já está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video. Veja abaixo o trailer do longa.

