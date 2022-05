Diretor abandonou Velozes e Furiosos 10 por problemas de saúde mental

Velozes e Furiosos 10 perdeu o diretor Justin Lin. Após rumores apontarem que o motivo foi uma série de desentendimentos com Vin Diesel, o THR trouxe mais detalhes sobre os bastidores do filme.

Fontes do veículo afirmam que, em 23 de abril, Lin teve um “grande desentendimento” com Diesel. Uma reunião com quatro pessoas, que começou com o ator tomando notas, terminou com a porta sendo batida.

Justin Lin viu que esse era o momento de sair, não aguentando mais. “Esse filme não vale minha saúde mental”, disse o diretor, segundo uma fonte.

Isso indica a pressão que estava por cima do diretor, que já comandou cinco filmes da franquia. Tais desentendimentos, naturalmente, levam a exaustão, podendo levar a problemas mais sérios.

Um representante da Universal Pictures declarou ao THR: “Qualquer diferença criativa que levou à saída de Justin Lin foi com o estúdio, não com produtores, elenco ou equipe”.

Velozes e Furiosos 10 está perdendo uma fortuna por dia

Velozes e Furiosos 10 recentemente perdeu seu diretor. Justin Lin, que trabalhou em cinco filmes da franquia, deixou a direção da décima iteração, o que está gerando grande prejuízo para o estúdio.

A Variety revelou que o filme, cujas gravações estão em pausa até um substituto ser encontrado, pode estar perdendo entre US$ 600 mill a US$ 1 milhão por dia.

O motivo por trás da saída de Lin não foi revelada. O diretor parece querer deixar entender que a decisão partiu dele, mas não há como saber neste momento qual a verdade.

‎”Com o apoio da Universal, tomei a difícil decisão de deixar a direção de Velozes e Furiosos 10‎‎, enquanto permaneço como produtor”, escreveu Lin em um comunicado anunciando sua saída.

“Ao longo de 10 anos e cinco filmes, conseguimos filmar os melhores atores, as melhores cenas de ação e as melhores perseguições de carros. Em uma nota pessoal, como filho de imigrantes asiáticos, tenho orgulho de ajudar a construir a franquia mais diversificada da história do Cinema. Serei eternamente grato ao incrível elenco, equipe e estúdio pelo apoio e por me receber na família Velozes e Furiosos”.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.