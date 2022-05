Velozes e Furiosos 10 se torna um dos filmes mais caros de todos os tempos

Os bastidores de Velozes e Furiosos 10 estão tomando um rumo inesperado. Após a saída de Justin Lin da direção, vários detalhes curiosos estão sendo revelados.

De acordo com uma nova matéria do Hollywood Reporter, o orçamento de Velozes e Furiosos 10 não para de aumentar, podendo chegar aos US$ 300 milhões, o que faria deste projeto um dos filmes mais caros de todos os tempos.

Isso sem contar os gastos com marketing e publicidade, o que significa que a Universal Pictures investirá ainda mais dinheiro em Velozes e Furiosos 10.

Um dos motivos para o orçamento ser tão elevado é a própria saída de Justin Lin, que pode custar até US$ 1 milhão por dia durante as gravações.

É relatado que o substituto deve ser Louis Leterrier, que trabalhou em O Incrível Hulk e Truque de Mestre. O cineasta é experiente no gênero da ação.

Filme com problemas nos bastidores

Justin Lin teria abandonado a direção de Velozes e Furiosos 10 por estar incomodado com atitudes do astro Vin Diesel.

Vin Diesel estaria causando problemas nos bastidores, supostamente chegando atrasado nas gravações e tendo dificuldade para memorizar as suas falas.

Para tornar tudo ainda mais complicado, Diesel é um dos principais produtores, além de ser o protagonista, então ter um desentendimento com ele obviamente traria problemas para qualquer um no set.

O próprio astro Dwayne Johnson também teve seus problemas com Vin Diesel em Velozes e Furiosos 8. Por meio de indiretas, Johnson acusou Diesel de não ter o devido comprometimento no set, entre outras coisas.

Isso levou Dwayne Johnson a abandonar a franquia principal de Velozes e Furiosos, então ele não voltou para Velozes e Furiosos 9 e também não estará em Velozes e Furiosos 10.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.