Diretor dá péssima notícia sobre sequência de O Esquadrão Suicida

Se você está esperando por uma sequência de O Esquadrão Suicida, pode acabar se decepcionando. O diretor James Gunn indicou que esse projeto não está em desenvolvimento.

Falando com o The Playlist, o cineasta comentou que chegou a conversar sobre uma sequência de O Esquadrão Suicida, mas no momento ele está focado em desenvolver séries para a DC.

Continua depois da publicidade

“Nós chegamos a conversar sobre isso. Mas a verdade honesta é que já tenho passado várias horas por dia trabalhando em outras coisas.”

“Eu me diverti tanto trabalhando em séries que acho que vou passar o próximo ano da minha vida fazendo isso.”

O Esquadrão Suicida teve uma ótima recepção com a crítica e com o público, mas não fez grande sucesso de bilheteria.

Alguns acreditam que a equipe pode ser deixada de lado por um tempo, ainda que James Gunn continue trabalhando com esse núcleo de personagens, como aconteceu em Pacificador.

O Esquadrão Suicida está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.