Diretor de Batman traz detalhes sobre filme cancelado com Ben Affleck

O diretor de Batman detalha filme original de Ben Affleck que foi cancelado, e faz comparativo com estilo da franquia James Bond.

Matt Reeves, diretor do novo filme do Batman estrelado por Robert Pattinson, trouxe detalhes sobre o projeto original. Affleck, ator do Cavaleiro das Trevas na época, estava no comando do projeto, junto de Reeves, e escreveu o roteiro do filme, reescrito por um outro roteirista (via Screen Rant).

“O filme seria originalmente dirigido por Ben Affleck, e o roteiro que eles me enviaram foi escrito por ele, mas reescrito por outro escritor muito talentoso. E quando eu li, eu fiquei tipo: ‘Ah, entendi’, disse o diretor. “Foi um filme autônomo do Batman que foi centrado na versão de Ben [Affleck] do personagem, mas foi mais orientado para a ação do que eu achava que poderia fazer.”

Embora Reeves tenha gostado e elogiado o roteiro que Affleck ajudou a escrever, disse não ter se conectado como cineasta e reformulou o projeto. Ele ainda revelou que teria muitos cenários de ação como um filme de James Bond.

“Eu não me conectei ao filme em termos de mim como cineasta. Foi muito James Bond. Estava cheio de muitos cenários. Poderia ter sido um filme muito emocionante para outra pessoa fazer, mas não era para mim”, disse Reeves.

Affleck retornou como Batman antes do lançamento do filme com Robert Pattinson, ainda em Liga da Justiça de Zack Snyder. No entanto, ele ainda é o Homem-Morcego do DCEU, universo da DC nos cinemas, e vai reaparecer em The Flash.

Na época do projeto, foi revelado que o Exterminador seria o grande vilão, personagem de Joe Manganiello. Ele chegou a aparecer em uma das cenas pós-créditos de Liga da Justiça, e lutaria contra o Batman no novo filme.

Batman está no HBO Max

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne. Uma sequência já foi confirmada.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente, além de John Turturro como Carmine Falcone. Andy Serkis e Jeffrey Wright completam o elenco principal como Alfred e Jim Gordon, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está disponível no HBO Max.

