Diretor de fotografia de Avatar 2 “não recomenda” experiência no filme

Em cartaz nos cinemas do mundo todo, Avatar: O Caminho da Água já ultrapassou 1 bilhão de dólares nas bilheterias, quebrando recordes e se estabelecendo como um dos maiores sucessos do ano. Sendo assim, por que o diretor de fotografia do longa de James Cameron “não recomenda” sua experiência no filme?

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Comandado por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Mostramos abaixo por que o diretor de fotografia de Avatar: O Caminho da Água não curtiu trabalhar no filme; confira!

Diretor de fotografia fala sobre a difícil produção de Avatar 2

Em uma entrevista recente, Russell Carpenter, o diretor de fotografia de Avatar: O Caminho da Água, revelou que “não recomenda” sua experiência no filme de James Cameron.

Segundo Carpenter, apesar da magia criada pelos visuais de Avatar 2, o processo envolvido na produção do longa é “minucioso e meticuloso”, com uma verdadeira “parede matemática”.

“Basicamente, nós prestávamos atenção a tudo que acontecia no modelo virtual, e aí, replicávamos aquelas cenas nos cenários de gravaçao”, comentou especialista.

Devido ao alto grau de precisão da produção de Avatar 2, Carpenter afirmou que trabalhar no filme de James Cameron “não é para qualquer um”.

“É como uma espada de dois gumes. O desafio é muito intrigante, mas para concretizá-lo, tivemos que resolver muitos problemas. ‘Como gravamos essa cena?’ ‘E como podemos misturar essas duas realidades de maneira fluida e sutil?’”, comentou o diretor de fotografia.

O especialista também aproveitou a entrevista para elogiar a equipe de efeitos especiais que trabalhou em Avatar: O Caminho da Água.

“Amo ver uma grande equipe trabalhando! Esses profissionais trabalharam na produção virtual por tantos anos, e então, nos tornamos uma tribo diferente”, explicou Carpenter.

Em conclusão, o diretor de fotografia não se arrependeu de seu trabalho em Avatar – mas também não recomenda a experiência para outros cineastas.

“Havia uma parte um pouco entorpecente. É como se uma parede de cálculos que precisaria ser superada, de alguma forma, para alcançar o resultado desejado. E, por isso, eu não recomendaria (a experiência). Estou muito feliz de ter participado desse projeto, mas não recomendaria a experiência a ninguém”, finalizou Carpenter.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.