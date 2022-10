Diretor de Halloween Ends revela se Michael Myers é sobrenatural

Halloween Ends já está nos cinemas, e o diretor David Gordon Green revela se acha que o assassino Michael Myers é um ser sobrenatural.

O personagem é o antagonista da franquia desde o filme original 1978, e se tornou um dos maiores ícones do cinema de terror de todos os tempos. Myers retorna mais uma vez na peça final da trilogia reboot iniciada em 2018, que se propôs a trazer a heroína Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) de volta à série.

Nos filmes é dito que o assassino é um homem criminalmente insano que foi preso em uma instituição por matar cruelmente sua irmã mais velha durante um Halloween quando era criança.

Mas mesmo ele sendo tido como humano, Myers já se mostrou alguém extremamente difícil de matar, além de ser muito forte, silencioso, e sumir de cena muito rapidamente. Esses pontos fizeram vários fãs se perguntarem por décadas se o assassino tem algum poder sobrenatural.

Em uma entrevista ao The Wrap, o diretor da nova trilogia respondeu o que pensa sobre o assunto. Mesmo não repreendendo quem acredita que sim, David Gordon Green tem uma visão própria do personagem. Leia a fala do diretor:

“A resposta é sim e não. Claro que ele é, se é isso que você está vendo. Eu amo isso. Eu amo interpretações. Na verdade, eu acho que a franquia Halloween, em muitos sentidos, triunfa na ambiguidade. O passado de Michael Myers, por exemplo. Eu gosto do fato de que existem essas conversas. Eu não acho que ele faz nada de sobrenatural. Eu só acho que ele faz coisas espetaculares e resilientes.”

O Michael Myers dos novos filmes honra o original?

Mesmo que outros filmes da franquia tenham se apegado mais a ideia de que Myers tem poderes sobrenaturais, o nova trilogia traz o personagem bem mais perto da visão original de John Carpenter.

A primeira cena em Halloween de 1978, mostra a perspectiva de Myers ainda criança matando sua irmã adolescente. A cena em si já mostra que o personagem tem uma necessidade de matar, porém, ainda é um ser humano.

Por mais que Laurie machuque muito o vilão, ainda não seria totalmente impossível que ele sobrevivesse ao fim do filme.

Os acontecimentos de Halloween Kills, segundo filme do reboot, realmente faz a suspensão de descrença do público começar a falhar em ver o personagem como um humano, mas de qualquer forma, Myers nunca foi um ser humano normal.

Mesmo que alguns acontecimentos da franquia pareçam refutar isso, é possível que Green esteja certo e o vilão só é muito resistente. Mas essa resistência toda será posta a prova no último encontro dele com Laurie Strode em Halloween Ends.

Halloween Ends já está disponível nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Soldeira