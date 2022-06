Diretor de Jurassic World 3 revela cena deletada e possível versão alternativa

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) não foi bem recebido pela crítica especializada, e o diretor Colin Trevorrow indicou que podemos ver uma versão do diretor um dia.

O diretor falou sobre uma das cenas deletadas do longa-metragem e como gostaria que ela estivesse na versão final do filme.

“Há uma cena em que nosso Lystrosaurus, que é o animal que acaba no ringue de luta com Chris Pratt sentado ao lado de Kayla, briga com um Oviraptor. Você terá a chance de vê-lo algum dia”, disse ao Collider.

“Mas é apenas um daqueles momentos em que você pode dizer que foi a criança de 12 anos que teve permissão para fazer o filme, chegando e fazendo um sequência”, continuou o diretor.

Jurassic World: Domínio está em cartaz nos cinemas

“Do arquiteto e diretor de Jurassic World, Colin Trevorrow, Jurassic World: Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo”, diz a sinopse.

“Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história”, continua a sinopse.

O elenco é composto por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, DeWanda Wise, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Colin Trevorrow é o diretor e roteirista ao lado de Emily Carmichael.

Jurassic World 3 estreou nos cinemas brasileiros em 2 de junho. Clique aqui para saber se há alguma cena pós-créditos.

