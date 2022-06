Diretor de Lightyear explica por que Chris Evans substituiu ator de Toy Story

Lightyear troca a icônica voz de Tim Allen pela de Chris Evans, que assume o papel de Buzz Lightyear, da franquia Toy Story. O diretor e roteirista Angus MacLane explicou o porquê disso.

MacLane expressou ao TheWrap que Allen não foi abordado e que, se eles o incluíssem, isso apenas “aumentaria a confusão” do que o filme estava tentando realizar.

Ele continuou apontando que a voz do brinquedo de Buzz, interpretado por Allen, “era um pouco mais pateta e um pouco mais idiota, e então ele é o alívio cômico. Neste filme, Buzz é o herói de ação. Ele é sério e ambicioso e engraçado, mas não de uma forma pateta que prejudicaria o drama.”

O cineasta acrescentou: “Chris Evans tem a seriedade e a qualidade de estrela de cinema que nosso personagem precisava para separá-lo e o filme da versão do brinquedo de Tim em Toy Story”.

Lightyear irá ao infinito e além

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista. As primeiras reações ao filme já saíram.

Lightyear estreia em 17 de junho de 2022.

