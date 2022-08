Diretor de O Senhor dos Anéis revela que queria esquecer ter feito os filmes

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estreia em breve no Amazon Prime Video e levará os espectadores de volta à Terra Média, anos após a trilogia de filmes de Peter Jackson. Curiosamente, o diretor queria ter esquecido ter feito os longas-metragens.

O diretor dedicou seis ou sete anos de sua vida aos filmes da trilogia, mas isso significa que ele não pôde aproveitá-los como um espectador comum. Por conta disso, ele até considerou hipnotismo para ter a experiência diferenciada.

“Quando fizemos os filmes de O Senhor dos Anéis, sempre senti que era a pessoa azarada que nunca conseguiu ver como um filme inesperado”, compartilhou Jackson com o The Hollywood Reporter.

“Na época, eu estava imerso neles por cinco ou seis anos. Foi uma grande perda para mim não poder vê-los como todo mundo. Na verdade, considerei seriamente ir a um cara da hipnoterapia para me hipnotizar para me fazer esquecer os filmes e o trabalho que fiz nos últimos seis ou sete anos para que eu pudesse sentar e apreciá-los. Eu não segui com isso, mas conversei com [o mentalista britânico] Derren Brown sobre isso e ele pensou que poderia fazê-lo”.

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

