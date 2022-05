Diretor de Thor 4 indica romance inesperado

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) trará de volta Natalie Portman como Jane Foster. O diretor Taika Waititi, no entanto, disse para não esperarmos o óbvio quando o assunto são relacionamentos amorosos nesse filme da Marvel.

‎Em entrevista à ‎‎Empire‎‎, Waititi brincou com as surpreendentes duplas românticas do filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

“Acho que a maioria das pessoas assumirá que a história de amor é entre Chris e Natalie”, disse Waititi. “Não posso prometer que o que as pessoas pensam que vai acontecer neste filme vai acontecer”.

O diretor elaborou mais sobre a ideia do amor ser um tema recorrente ao longo do filme.

“Eu queria abraçar essa coisa que eu sempre desconsiderei um pouco, e explorar essa ideia de amor, e mostrar personagens que acreditam no amor”, explicou Waititi. “No papel, parece meio cringe para mim, mas há uma maneira de fazê-lo com personagens legais fazendo um filme legal, e também ter uma coisa que nenhum fã quer em um filme de super-herói, que é as pessoas falando sobre amor, e personagens se beijando”.‎

Mais sobre Thor 4

“O filme encontra Thor (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior, mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses”, começa a sinopse oficial

“Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, revelando-se a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais”, conclui a sinopse.

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é estrelado por Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

O ator Christian Bale interpreta o principal vilão, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, enquanto Russell Crowe também participa como Zeus.

A direção é de Taika Waititi, diretor de Thor: Ragnarok, que também assina o roteiro, junto de Jennifer Kaytin Robinson.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.