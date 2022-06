Diretor de Thor 4 promete não “arruinar” Star Wars

Em entrevista no Late Show with Stephen Colbert, o diretor de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), Taika Waititi, prometeu que não irá “arruinar” Star Wars com o seu projeto para a franquia.

“Não, eu não vou arruinar Star Wars. Não vou. E se eu decidisse, tipo, contar a história de Jar Jar Binks?”, brincou o cineasta.

Apesar da brincadeira do diretor, o seu projeto não envolverá Jar Jar Binks. O enredo contará com novos personagens, que ainda não apareceram em Star Wars.

Filme em desenvolvimento

No Disney+, Star Wars vem tendo grande destaque. São muitas séries que são lançadas de meses em meses.

No entanto, o projeto do diretor de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) será para o cinema. Por enquanto, ainda não existem tantos detalhes.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chegará aos cinemas em 7 de julho.

