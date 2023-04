Diretor de Vingadores pede que fãs sejam pacientes com Fase 5 do MCU

Joe Russo, codiretor de Vingadores: Ultimato, pediu aos fãs da Marvel para serem pacientes com a Fase 5 do MCU.

Os comentários do diretor vieram depois que os fãs expressaram preocupação com a queda de qualidade do MCU após a conclusão da Saga do Infinito. Alguns títulos da Fase 4, como Eternos e Thor: Amor e Trovão receberam críticas mistas e tiveram um desempenho abaixo do esperado nas bilheterias. E a Fase 5 teve um péssimo começo com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que também teve críticas ruins e baixa bilheteria.

Continua depois da publicidade

“Não há ninguém melhor no momento para contar histórias do que [o presidente da Marvel Studios] Kevin Feige”, disse Russo ao RadioTimes.com (via CBR). “Se você vai apostar em alguém, aposte nele. Acho que o tipo de história que se desenrolou nas fases em que trabalhamos [foi] um tipo muito específico de história e agora é hora de uma nova história, e acho que essa é a direção que a Marvel está seguindo. Eles estão contando uma história muito diferente, uma história muito nova e acho que o público só precisa ser paciente com o redirecionamento, porque você não pode continuar contando a mesma história sempre ou perderá o público”.

O diretor acrescentou: “Eu acho que eles estão fazendo grandes mudanças, brincando com o tom [dos filmes] e estão defendendo a diversidade em suas histórias. Todas essas coisas são grandes vitórias em termos de contar histórias em grande escala”.

Joe dirigiu com o irmão Anthony Russo quatro filmes aclamados do MCU – Capitão América: O Soldado Invernal, Capitão América: Guerra Civil e os dois últimos filmes dos Vingadores, Guerra Infinitva e Ultimato.

Pôster de Vingadores: Ultimato

O futuro do MCU

Em entrevista recente ao canal do YouTube da Marvel, Kevin Feige revelou que as Fases 5 e 6 terão longas mais independentes, como Eternos e Shang-Chi, sem conexão direta com os grandes filmes do MCU.

“A Fase 4 foi toda sobre experimentação, introdução e reintrodução”, disse ele. “E aproveitamos nosso tempo para nos divertir e brincar com gêneros que não havíamos feito antes… Dando início à Fase 5, continuaremos com isso. E, como a Saga do Infinito [Fases 1 a 3], haverá filmes independentes nas próximas duas fases”, completou.

Homem-Formiga 3 introduziu o próximo grande vilão do MCU, Kang, que está destinado a ser o principal antagonista de Vingadores 5, intitulado Vingadores: A Dinastia Kang.

Também estão na Fase 5 da Marvel os filmes Guardiões da Galáxia Vol. 3, The Marvel, Capitão América: Nova Ordem Mundial, Thunderbolts e o reboot de Blade – veja todos os 12 filmes e séries da Fase 5 da Marvel.

Na Fase 6, estão incluídos os filmes Deadpool 3, Quarteto Fantástico, Vingadores: A Dinastia Kang e Vingadores: Guerras Secretas.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.