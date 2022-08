Diretores de Batgirl quebram silêncio após cancelamento do filme

O cancelamento de Batgirl, mesmo com o longa-metragem já tendo sido gravado e estando em pós-produção, pegou todos de surpresa. Agora, os diretores emitiram um comunicado sobre o assunto.

Os cineastas por trás do malfadado filme da DC foram às mídias sociais hoje para responder aos fãs que estão entrando em contato e elogiar o filme. elenco e equipe. Dizendo que estão “tristes e chocados” com o cancelamento, Billal Fallah e Adil Al Arbi tentaram manter um tom positivo, mas está bem claro que eles foram quase tão pegos de surpresa quanto os próprios fãs.

Continua depois da publicidade

“Estamos tristes e chocados com a notícia”, escreveram Fallah e Al Arbi. “Ainda não conseguimos acreditar. Como diretores, é fundamental que nosso trabalho seja mostrado ao público e, embora o filme estivesse longe de terminar, desejamos que os fãs de todo o mundo tivessem a oportunidade de ver o longa finalizado. Talvez um dia eles possam insha/Allah.”

“Nosso incrível elenco e equipe fizeram um trabalho tremendo e trabalharam duro para dar vida à Batgirl”, acrescentaram. “Somos eternamente gratos por ter feito parte dessa equipe. Foi um sonho trabalhar com atores tão fantásticos como Michael Keaton, JK Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Corey Johnson, Rebecca Front e principalmente a grande Leslie Grace, que retratou a Batgirl com tanta paixão, dedicação e humanidade. De qualquer forma, como grandes fãs do Batman desde crianças, foi um privilégio e uma honra ter feito parte do DCEU, mesmo que por um breve momento . Batgirl para a vida.”

Filme cancelado mesmo estando quase pronto

O elenco de Batgirl contaria com Leslie Grace como Barbara Gordon/Batgirl, Michael Keaton como Bruce Wayne/Batman, J.K. Simmons como Comissário Gordon e Brendan Fraser como Vagalume.

A direção seria de Adil El Arbi e Billal Fallah, que também trabalharam em Ms. Marvel, série do Marvel Studios para o Disney+.

Com o cancelamento, não se sabe qual será o destino da personagem Batgirl na DC.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.