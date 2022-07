Diretores de Vingadores confirmam grande problema no reboot de X-Men

Os X-Men terão, em breve, um reboot no Marvel Studios. A equipe poderá, finalmente, ser integrada ao MCU.

Isso é uma boa notícia para os fãs, que sempre torceram por isso. No entanto, nem tudo será muito fácil nesse reboot.

Os X-Men são uma equipe com uma mitologia muito sólida e conhecida. Misturar isso com o MCU pode ter as suas complicações.

Nesse sentido, um comentário recente dos Irmãos Russo, que dirigiram Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, não é muito animador.

Perguntados se teriam interesse em comandar o reboot de X-Men para o Marvel Studios, os cineastas responderam que sim.

O principal motivo para esse interesse é a paixão dos Irmãos Russo pelo Wolverine, um de seus personagens favoritos dos quadrinhos.

O Wolverine, como sabemos, é um personagem central dos X-Men. Um membro importante da equipe. No entanto, não é uma coisa boa quando focam apenas nele.

Um potencial problema no reboot de X-Men

O Marvel Studios corre o risco de repetir o mesmo erro da Fox: dar um excessivo destaque para o Wolverine, e não para outros personagens que também são interessantes.

Wolverine certamente é o mais popular dos X-Men, mas está longe de ser o líder da equipe. Professor Xavier e Ciclope estão muito mais próximos dessa função.

Com o reboot, será uma oportunidade de ter um melhor aproveitamento para todo o núcleo dos X-Men. No entanto, isso não será possível com tanto foco em Wolverine.

Ainda não sabemos quem interpretará o novo Wolverine, mas independente disso, eles precisam entender que outros personagens também merecem destaque.

Ainda não existe previsão de lançamento para o reboot de X-Men, do Marvel Studios.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.