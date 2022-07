Diretores de Vingadores: Ultimato querem fazer reboot de X-Men

Vingadores: Ultimato foi o último projeto dos Irmãos Russo para o Marvel Studios. No entanto, eles ainda estão interessados em um retorno.

Em entrevista com a AP Entertainment, os Irmãos Russo disseram que estão interessados em trabalhar no reboot de X-Men para o Marvel Studios, embora, no momento, eles estejam mais focados em sua própria empresa de produção, a AGBO.

Continua depois da publicidade

“Nós estaremos sempre abertos a um retorno. Adoramos aqueles caras. Nós adoramos todos da equipe. No momento, estamos focados na AGBO.”

“Então, por enquanto, estamos bastante ocupados com outras coisas. Mas, nunca diga nunca. Esperamos que o público goste do que estamos preparando.”

“Um dos itens mais estimados da nossa coleção é Incredible Hulk #181, que é quando o Wolverine apareceu pela primeira vez.”

“É uma parte importante da nossa coleção de histórias em quadrinhos. O Wolverine, é claro, é um personagem central dos X-Men.”

“Esse seria um projeto divertido de se trabalhar. Talvez tentando encontrar uma nova abordagem sobre isso.”

Os X-Men terão uma nova versão

O reboot de X-Men está em desenvolvimento no Marvel Studios. Fará parte do MCU, o universo compartilhado da Marvel.

Uma das grandes curiosidades dos fãs é sobre quem poderia interpretar o novo Wolverine, depois da marcante interpretação de Hugh Jackman.

No entanto, até agora, o Marvel Studios ainda não escolheu um novo ator para o personagem. Resta saber quem será escolhido.

Por enquanto, ainda não existe previsão de lançamento para o reboot de X-Men, do Marvel Studios.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.