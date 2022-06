Dirty Dancing 2 ganha data de estreia

A sequência do clássico filme Dirty Dancing finalmente ganhou sua data de estreia.

De acordo com o site Deadline, a Lionsgate anunciou que Dirty Dancing 2 será lançado apenas em 9 de fevereiro de 2024.

Continua depois da publicidade

Na parte 2, Frances “Baby” Houseman (Grey) nos leva de volta ao Kellerman’s Resort para uma história de verão, romance jovem e dança.

O mais novo filme será estrelado por Jennifer Gray, que esteve no longa-metragem original de 1987. Jonathan Levine dirige, além de assinar o roteiro junto de Elizabeth Chomko, Mikki Daughtry e Tobias Iaconis.

Além disso, a continuação vai revelar o que acontecerá com o personagem de Patrick Swayze, ator que protagonizou o primeiro filme e faleceu em 2009.

Mais sobre Dirty Dancing

O clássico de 1987, Dirty Dancing – Ritmo Quente, é um dos grande sucessos do gênero dança e romance nos anos 80. Embalado por diversas músicas, The Time of My Life marcou na dança final apresentada em tela.

O filme foi estrelado por Patrick Swayze, Jennifer Grey, Kelly Bishop, Cynthia Rhodes, e outros atores. A direção ficou por conta de Emile Ardolino.

“Na esperança de curtir sua juventude, uma jovem fica decepcionada ao descobrir que vai passar o verão de 1963 com os pais em um resort na sonolenta região de Catskills. Mas sua sorte muda quando ela conhece o instrutor de dança do resort, Johnny, um rapaz com um passado bem diferente do dela. Quando ele a coloca como sua nova parceira, os dois acabam se apaixonando”, diz a sinopse.

Dirty Dancing – Ritmo Quente está disponível no Star+. Para assinar, clique aqui.

Sobre o autor Gabriel Silveira