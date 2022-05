Doutor Estranho 2 destrói chance de elenco perfeito para Quarteto Fantástico

Atenção! Contém spoilers de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já está em cartaz nos cinemas e trouxe a introdução dos Illuminati ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

A sociedade secreta de heróis famosa dos quadrinhos teve uma participação curta, mas muito impactante no filme, com as aparições do professor Charles Xavier, Capitã Carter e Senhor Fantástico, dentre outros.

E é justamente quanto ao Senhor Fantástico que os fãs se dividiram: apesar de terem amado, muitos também odiaram a sua participação no novo filme da Marvel.

Descubra o porquê logo abaixo!

Senhor Fantástico em Doutor Estranho 2

O ator John Krasinski, de The Office e Um Lugar Silencioso, era o preferido dos fãs para interpretar Reed Richards, o Senhor Fantástico, já há muito tempo. Em 2018, ele próprio já havia dito em entrevista ao Screen Rant que gostaria de dar vida a este personagem nos cinemas. Sendo assim, os fãs ficaram muito felizes quando viram que o astro estava em Doutor Estranho 2.

No entanto, se você viu ao novo filme da Marvel nos cinemas, já sabe que o destino do Senhor Fantástico (e dos demais membros do Illuminati) foi trágico. Mesmo assim, ainda parece cedo para dizer adeus, já que há duas grandes possibilidades para o futuro do personagem (e do ator) no MCU.

A primeira delas, e aparentemente mais provável, é que o Senhor Fantástico continue sendo interpretado por John Krasinski nos futuros projetos do Universo Cinematográfico da Marvel. Afinal, o personagem que morreu era apenas uma de suas variantes multiversais, de uma linha temporal diferente da comumente utilizada pelos filmes da Marvel. Desta forma, ainda que ele tenha morrido nesta realidade, ainda existem muitas outras a serem exploradas.

No entanto, em uma dessas realidades, ele pode não ter a mesma aparência, e alguns fãs lamentam nas redes sociais essa possibilidade de que outro ator possa assumir o papel do Senhor Fantástico no futuro filme do Quarteto Fantástico, que já está em desenvolvimento pela Marvel.

Obviamente, a Marvel ainda não se manifestou, mantendo o suspense sobre o futuro do personagem e, consequentemente, de John Krasinski na franquia. Mas a esperança dos fãs é a última que morre, e muitos esperam ver Krasinski novamente como Reed Richards no MCU.

Até o momento, o novo filme do Quarteto Fantástico ainda não tem previsão de estreia.