Doutor Estranho 2 já faz de Kang um vilão muito mais assustador que Thanos

Alerta de spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) expandiu o multiverso da Marvel nos cinemas de tal forma a fazer de Kang um vilão ainda mais assustador, e poderoso, que Thanos.

Kang vai aparecer de fato em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que chega aos cinemas em fevereiro de 2023, mas já vimos uma variante dele em Loki.

Chamado de Aquele que Permanece, essa variante de Kang, o Conquistador, criou a Autoridade de Variância Temporal (AVT, ou TVA no original), que acaba com linhas do tempo alternativas, a fim de evitar a criação do multiverso.

Ao término da primeira temporada da série do Disney+, ele é morto, o que abre espaço para a criação de realidades paralelas, surgimento de variantes e gera a possibilidade de vermos a guerra multiversal que Aquele que Permanece queria evitar.

Já Doutor Estranho 2 introduz o conceito de incursões. Basicamente, quando uma pessoa de um universo passa tempo demais em outro, ele pode gerar uma incursão, que resulta no choque entre esses dois universos, destruindo ambos.

Isso pode ser usado por Kang a fim de ameaçar e dominar outras realidades, visto que ele tem a tecnologia necessária para viajar entre um universo e outro, conforme vimos no fim de Loki.

Incursões e Kang

Mais importante ainda é o fato de Doutor Estranho 2 não ter deixado claro que incursões são eventos “naturais”. Eles podem muito bem terem sido causados por Kang, após ter tomado ciência das viagens multiversais de outros personagens.

Já sabemos que o vilão tem a tecnologia necessária para nulificar magia, as joias do infinito, apagar universos completamente e até dominar uma criatura tão terrível quanto o Alioth. Ele pode não ter poderes como Thanos, mas isso tudo já faz dele um ser muito mais ameaçador.

Não bastasse isso, Kang ainda pode viajar no tempo, permitindo que ele derrote seus inimigos antes mesmo deles o encontrarem pela primeira vez, alterando eventos ao seu bel-prazer.

Com tudo que vimos em Doutor Estranho 2 e Loki, há de se esperar que os heróis terão muitas dores de cabeça pela frente no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

