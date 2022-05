Doutor Estranho 2 já supera vendas de Batman e filmes da Marvel

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) nem estreou e já pode ser considerado um sucesso. As pré-vendas do filme da Marvel já superam as de Batman e de diversos filmes da Marvel.

Conforme o Fandango (via ComicBook), desde que as vendas foram iniciadas em 6 de abril no site, o longa-metragem já vendeu mais que Batman na pré-venda.

Os filmes e séries da Marvel para ver antes de Doutor Estranho 2

Além disso, o longa-metragem será o que mais vendeu ingressos antecipados em 2022 até agora, superando até estreias da Marvel de outros anos, incluindo Capitã Marvel, Thor: Ragnarok e Guardiões da Galáxia 2.

Vale apontar que esses dados correspondem às vendas nos EUA, mas já servem como bom indício de que Doutor Estranho 2 se saíra muito bem em bilheteria.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

Revelado por que Doutor Estranho 2 teve tantas refilmagens

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.