Doutor Estranho 2: MCU secretamente prepara o retorno de [SPOILER]

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) apresentou a versão do universo 838 dos Illuminati e a rápida derrota deles decepcionou alguns fãs. Mas outra versão desse grupo pode acabar voltando às telonas.

Embora a segunda aventura solo de Doutor Estranho no MCU tenha se saído bem nas bilheterias, a recepção que recebeu foi muito mais mista do que seu antecessor imediato, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Dirigido por Sam Raimi, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura saiu da fórmula padrão da Marvel de várias maneiras, ao mesmo tempo em que se aprofundou muito mais no reino do terror do que nunca.

À primeira vista, a aparição dos Illuminati em Doutor Estranho 2 deveria ter sido um momento de triunfo para os devotos da Marvel, especialmente devido à tão requisitada escalação de John Krasinski como Reed Richards.

Qualquer sentimento triunfante durou pouco, graças à decisão do Doutor Estranho 2 de subverter as expectativas, matando quase imediatamente esse novo grupo de heróis poderosos.

Embora muitos tenham ficado desapontados com a facilidade com que os membros dos Illuminati foram eliminados, é importante lembrar que nenhum deles era do mundo principal do MCU, a Terra-616.

Isso significa que variantes do multiverso de Reed Richards, Professor X, Capitã Carter e o resto dos Illuminati provavelmente reaparecerão em filmes futuros.

Illuminati vão voltar?

Pode realmente estar nas cartas que os próprios Illuminati da Terra-838 serão ressuscitados. Afinal, Doutor Estranho 2 termina com Clea aparecendo para alistar Strange para ajudar a consertar uma incursão que ele mesmo causou.

O assassinato dos Illuminati pode muito bem estar relacionado à incursão em questão.

É claro que, como os Illuminati da Terra-838 já estão mortos, isso significa que o Doutor Estranho e Clea terão que fazer uso não apenas de viagens multiversais, mas também de viagens no tempo.

O MCU fez muito dos dois ultimamente, então não é difícil imaginar Strange e Clea fazendo algumas travessuras quânticas que podem chamar a atenção da TVA (ou uma delas, já que o multiverso foi aberto) para desfazer uma perda tão catastrófica das mentes mais brilhantes da Terra-838, mentes que podem ser necessárias para resolver mais problemas multiversais mais tarde.

Afinal, Kang, o Conquistador, chegará em breve, com aparição confirmada em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.

