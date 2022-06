Por que Doutor Estranho 2 decepcionou parte dos fãs

Após sua exibição nos cinemas, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chegou ao catálogo do Disney+.

O longa-metragem conseguiu uma ótima bilheteria, arrecadando mais de US$ 950 milhões ao redor do mundo.

No entanto, nem todos os fãs ficaram impressionados com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Na verdade, uma parte do público se mostrou bastante decepcionada com o longa-metragem.

Não é comum que uma produção do Marvel Studios divida opiniões dessa maneira. Mas para entender o motivo disso, é preciso voltar um pouco no tempo, dando uma olhada em todas as expectativas que eram criadas.

Filme fez sucesso, mas dividiu opiniões entre algumas pessoas

É muito natural que o público tenha altas expectativas para um novo lançamento da Marvel.

No entanto, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) se tornou um caso único nesse sentido, independente de qualquer opinião que alguém possa ter sobre a produção.

Foram tantos os rumores sobre o longa-metragem que, de repente, parecia que o projeto simplesmente teria uma participação especial atrás da outra.

Isso se intensificou ainda mais depois do lançamento de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), que trouxe de volta Tobey Maguire e Andrew Garfield como as suas versões de Peter Parker.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) até contou com algumas participações especiais, mas nada da maneira desenfreada que alguns rumores indicavam.

Além disso, o longa-metragem trabalha com a ideia de multiverso de uma maneira muito diferente da que era esperada.

Tudo isso contribuiu para uma subversão de expectativa, que causou estranhamento em algumas pessoas.

Seja como for, por outro lado, também não é justo dizer que todos tenham se decepcionado apenas por causa das expectativas desenfreadas.

O longa-metragem recebeu algumas críticas em termos de roteiro e desenvolvimento de história, o que realmente incomodou algumas pessoas.

Caso queira assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), está agora disponível pelo Disney+.

